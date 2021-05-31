Три игрока, не попавшие в заявку сборной России на Евро, останутся с командой до старта турнира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что игроки, не попавшие в заявку на Евро-2020, останутся в команде до начала соревнований.

«Завтра до 12 часов заявка будет объявлена. Но до первого матча мы сможем делать замены в этом списке, если будут проблемы с травмами или с ковидом. Мы уже обсудили это с футболистами. Три игрока, которые не попадут в заявку все равно останутся с нами до старта турнира. Они прошли сбор и смогут подстраховать, если это будет нужно», — сказал Черчесов.

Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)