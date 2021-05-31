Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Три игрока, не попавшие в заявку сборной России на Евро, останутся с командой до старта турнира

20:24
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что игроки, не попавшие в заявку на Евро-2020, останутся в команде до начала соревнований.

«Завтра до 12 часов заявка будет объявлена. Но до первого матча мы сможем делать замены в этом списке, если будут проблемы с травмами или с ковидом. Мы уже обсудили это с футболистами. Три игрока, которые не попадут в заявку все равно останутся с нами до старта турнира. Они прошли сбор и смогут подстраховать, если это будет нужно», — сказал Черчесов.

Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 31644
Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 31 мая: Россия — Швеция и другие матчи
Стал известен расклад, при котором Россия может не попасть в плей-офф чемпионата мира
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Чехия — Дания: все голы матча чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры