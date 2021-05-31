Жемалетдинов: «Полностью сконцентрирован на сборной и Евро»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал о подготовке к Евро-2020.

«Подписал новый контракт с «Локомотивом» перед началом сборов. Сейчас полностью сконцентрирован на сборной и на чемпионате Европы», — сказал футболист.

21 мая стало известно, что полузащитник подписал новый трехлетний контракт с железнодорожниками.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)