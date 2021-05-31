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Жемалетдинов: «Полностью сконцентрирован на сборной и Евро»

20:21
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал о подготовке к Евро-2020.

«Подписал новый контракт с «Локомотивом» перед началом сборов. Сейчас полностью сконцентрирован на сборной и на чемпионате Европы», — сказал футболист.

21 мая стало известно, что полузащитник подписал новый трехлетний контракт с железнодорожниками. 

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры