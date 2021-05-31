Черчесов заявил, что сборная России постарается нейтрализовать Левандовски

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, как команда планирует играть против форварда сборной Польши Роберта Левандовски.

— Что думаю о Крыховяке и Рыбусе? Гжегож — отличный футболист. Был одним из тех, кто привел «Локомотив» к чемпионству и помог взять несколько Кубков. Рыбуса я покупал в «Терек» еще совсем молодым, знаю его со всех сторон. Отличный парень и хороший футболист. Кстати, он женат на моей землячке. Ковалевски мне пока не звонил, если наберет с удовольствием пообщаемся. Мы с ним часто видимся, когда Войцех приезжает в Москву.

- Как играть против Левандовски? Сложно ли играть против соперника, у которого в составе один из лучших нападающий мира?

— Когда такой игрок есть, нужно обращать внимание и стараться его нейтрализовать. Как конкретно играть против Роберта, мы обсудим на тактическом занятии.

Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)