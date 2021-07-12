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Тренер «Зенита» стал чемпионом Европы

01:17
Андреа Сканавино. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Андреа Сканавино. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Тренер по физподготовке «Зенита» Андреа Сканавино в составе сборной Италии стал чемпионом Европы.

В финале итальянцы в серии пенальти обыграли Англию (1:1, 3:2 пен.). Сканавино входит в тренерский штаб Роберто Манчини, который тренировал «Зенит» с 2017 по 2018 год.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года