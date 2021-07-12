Тренер «Зенита» стал чемпионом Европы
01:17
Тренер по физподготовке «Зенита» Андреа Сканавино в составе сборной Италии стал чемпионом Европы.
В финале итальянцы в серии пенальти обыграли Англию (1:1, 3:2 пен.). Сканавино входит в тренерский штаб Роберто Манчини, который тренировал «Зенит» с 2017 по 2018 год.
Андреа Сканавино — чемпион Европы! ???— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 11, 2021
Поздравляем! pic.twitter.com/1bGmFUv0oG
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
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