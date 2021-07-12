Тренер «Зенита» стал чемпионом Европы

Тренер по физподготовке «Зенита» Андреа Сканавино в составе сборной Италии стал чемпионом Европы.

В финале итальянцы в серии пенальти обыграли Англию (1:1, 3:2 пен.). Сканавино входит в тренерский штаб Роберто Манчини, который тренировал «Зенит» с 2017 по 2018 год.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).