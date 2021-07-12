Бонуччи признан лучшим игроком финала Евро-2020
01:12
Лучшим игроком финала Евро-2020 Италия — Англия (1:1, пенальти — 3:2) признан защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, сообщает 12 июля официальный сайт УЕФА. Он забил единственный мяч своей команды в этой игре.
«Здорово отработал в обороне, точными передачами начинал атаки своей команды и забил важнейший гол», — прокомментировал выбор технический наблюдатель УЕФА Пэки Боннер.
Италия выиграла Евро во второй раз в своей истории. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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