Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал победу сборной Италии над Англией в финальном матче чемпионата Европы-2020 (1:1, пенальти — 3:2).

«Это была замечательная игра, — сказал Боярский «СЭ». — Англичане были несколько предсказуемы. Италия же больше импровизировала. Конечно, первый гол испортил настроение всем. Сборная Италии собралась и показала всем, на что она способна. Это был очень корректный матч. Полностью заслуженная победа Италии, хотя, конечно, мы и увидели лотерею. Большинство болели за итальянцев, ибо англичане несправедливо вышли в финал. Я преклоняюсь перед обеими командами, они показали высочайший футбол. Это грандиозно!»

Боярский также отметил, что итальянцы смогли выиграть благодаря своему характеру.

«Итальянцы — это очень горячий народ, который никогда не сдается. Они проявили настоящий характер. Это очень важно отметить. Наша сборная дорастет до подобного уровня, когда команда из Бразилии станет чемпионом мира по хоккею. О чем и говорил Пеле», — добавил Боярский.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).