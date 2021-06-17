Тренер сборной Дании: «Сделаем все, чтобы обыграть россиян»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман после матча Евро-2020 с Бельгией (1:2) выразил надежду, что его команда сможет обыграть сборную России.

«Мы можем многое вынести для себя из этого матча, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 17 июня. — Теперь закроем эту тему. Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян».

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало в 22.00 по московскому времени.