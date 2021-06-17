Тренер сборной Дании: «Сделаем все, чтобы обыграть россиян»
23:06
Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман после матча Евро-2020 с Бельгией (1:2) выразил надежду, что его команда сможет обыграть сборную России.
«Мы можем многое вынести для себя из этого матча, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 17 июня. — Теперь закроем эту тему. Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян».
Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/
Опрос
проголосовало: 15372Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю