Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман после матча Евро-2020 с Бельгией (1:2) похвалил команду за то, что футболисты нашли в себе силы продолжать играть после случившегося с Кристианом Эриксеном. Игрок перенес сердечный приступ во время матча с Финляндией (0:1).

«Даже не могу описать то, с каким уважением отношусь к этой команде, к этим людям, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 17 июня. — Найти в себе силы играть в такой ситуации — это очень, очень круто.

Мы в огромной степени ощутили поддержку людей: всех сопровождающих, всего стадиона, всех, кто нам просто повстречался, — вот что в итоге. И еще то, что этой команде очень хорошо вместе».

На десятой и 11-й минутах матча команды провели акцию в поддержку Эриксена.