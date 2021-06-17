Тренер сборной Дании: «Найти в себе силы играть в такой ситуации — это очень круто»
Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман после матча Евро-2020 с Бельгией (1:2) похвалил команду за то, что футболисты нашли в себе силы продолжать играть после случившегося с Кристианом Эриксеном. Игрок перенес сердечный приступ во время матча с Финляндией (0:1).
«Даже не могу описать то, с каким уважением отношусь к этой команде, к этим людям, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 17 июня. — Найти в себе силы играть в такой ситуации — это очень, очень круто.
Мы в огромной степени ощутили поддержку людей: всех сопровождающих, всего стадиона, всех, кто нам просто повстречался, — вот что в итоге. И еще то, что этой команде очень хорошо вместе».
На десятой и 11-й минутах матча команды провели акцию в поддержку Эриксена.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/
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