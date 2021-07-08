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Стерлинг — о победе над Данией: «Это была игра высшего класса»

02:01
Рахим Стерлинг и Харри Кейн. Фото Instagram
Рахим Стерлинг и Харри Кейн. Фото Instagram

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг после победы над Данией в 1/2 финала Евро-2020 отметил, что игра получилась сложной. Форвард заработал решающий 11-метровый в дополнительное время, его падение вызвало споры.

«Мы сделали еще один шаг в нужном направлении. Теперь надо сосредоточиться на матче в воскресенье. Мы знаем, что значит футбол для нашей страны. Энергия, атмосфера... Все было на высшем уровне. Теперь нам предстоит сыграть с Италией. Мы немного попразднуем и будем готовиться к Италии», — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга.

«Мы знали, что будет сложно. Мы сохраняли спокойствие и знали, что быстрое движение и агрессивная игра, которыми отличается наша команда, дадут нужный результат. Это была игра высшего класса. Нам приходилось глубоко опускаться. Мы пропустили впервые на турнире, но не растерялись и показали отличный настрой», — добавил Стерлинг.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024490--england-vs-denmark/

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Евгений Козинов все материалы автора

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