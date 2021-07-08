Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг после победы над Данией в 1/2 финала Евро-2020 отметил, что игра получилась сложной. Форвард заработал решающий 11-метровый в дополнительное время, его падение вызвало споры.

«Мы сделали еще один шаг в нужном направлении. Теперь надо сосредоточиться на матче в воскресенье. Мы знаем, что значит футбол для нашей страны. Энергия, атмосфера... Все было на высшем уровне. Теперь нам предстоит сыграть с Италией. Мы немного попразднуем и будем готовиться к Италии», — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга.

«Мы знали, что будет сложно. Мы сохраняли спокойствие и знали, что быстрое движение и агрессивная игра, которыми отличается наша команда, дадут нужный результат. Это была игра высшего класса. Нам приходилось глубоко опускаться. Мы пропустили впервые на турнире, но не растерялись и показали отличный настрой», — добавил Стерлинг.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».