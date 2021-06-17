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Голландия выигрывает у Австрии после первого тайма матча Евро-2020

22:46
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После первого тайма матча второго тура группового турнира Евро-2020 сборная Голландии выигрывает у Австрии (1:0). Игра проходит в Амстердаме.

Единственный на данный момент мяч забил Мемфис Депай. На 11-й минуте он реализовал пенальти за фол на Дензеле Дюмфрисе.

Голландия — Австрия

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