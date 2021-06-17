Голландия выигрывает у Австрии после первого тайма матча Евро-2020
22:46
После первого тайма матча второго тура группового турнира Евро-2020 сборная Голландии выигрывает у Австрии (1:0). Игра проходит в Амстердаме.
Единственный на данный момент мяч забил Мемфис Депай. На 11-й минуте он реализовал пенальти за фол на Дензеле Дюмфрисе.
Результаты опроса
проголосовало: 32128Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Франция
27.8%
Англия
5.8%
Бельгия
14.7%
Испания
3.2%
Германия
11.8%
Италия
16.7%
Португалия
3.7%
Нидерланды
1.9%
Россия (а почему бы нет?)
12.3%
Другой вариант (напишу в комментариях)
2.1%
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю