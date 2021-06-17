Голландия выигрывает у Австрии после первого тайма матча Евро-2020

После первого тайма матча второго тура группового турнира Евро-2020 сборная Голландии выигрывает у Австрии (1:0). Игра проходит в Амстердаме.

Единственный на данный момент мяч забил Мемфис Депай. На 11-й минуте он реализовал пенальти за фол на Дензеле Дюмфрисе.