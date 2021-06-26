Тренер сборной Чехии рассказал, что нужно команде для победы над Нидерландами в 1/8 финала Евро-2020
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы рассказал, что нужно его команде для победы над Нидерландами в матче 1/8 финала Евро-2020.
«Нидерланды — качественная команда. Мы детально изучили ее. Они всегда голодны до голов и сильны индивидуально, быстры, знают, как играть в свой футбол, быстро доставляют мяч в атаку. Если они теряют мяч, то постоянно прессингуют, а это очень неприятно. Если мы хотим пройти дальше, то нам надо выложиться на 100-150 процентов. Если кто-то особенно проявит себя, как, например, это было у Вацлика и Шика в игре с Шотландией, то у нас есть шансы», — приводит официальный сайт УЕФА слова Шилгавы.
Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня, начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024480--netherlands-vs-czech-republic/
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