Тренер сборной Чехии рассказал, что нужно команде для победы над Нидерландами в 1/8 финала Евро-2020

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы рассказал, что нужно его команде для победы над Нидерландами в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Нидерланды — качественная команда. Мы детально изучили ее. Они всегда голодны до голов и сильны индивидуально, быстры, знают, как играть в свой футбол, быстро доставляют мяч в атаку. Если они теряют мяч, то постоянно прессингуют, а это очень неприятно. Если мы хотим пройти дальше, то нам надо выложиться на 100-150 процентов. Если кто-то особенно проявит себя, как, например, это было у Вацлика и Шика в игре с Шотландией, то у нас есть шансы», — приводит официальный сайт УЕФА слова Шилгавы.

Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня, начало — в 19.00 (мск).