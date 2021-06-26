Влашич стал лучшим по проценту удачных обводок среди игроков Евро-2020
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич стал лучшим игроком по удачным обводкам на групповом турнире чемпионата Европы-2020, сообщает SofaScore.
23-летний хорват закончил удачно все попытки обыгрышей. Такой же результат показал полузащитник сборной Италии Жоржинью, замнкул тройку полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне, совершивший 88,9 процента удачных обводок.
Сборная Хорватии пробилась в плей-офф Евро-2020, где в 1/8 финала встретится с Испанией. Влашич провел три матча на турнире и забил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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