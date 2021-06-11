Тибо Куртуа прокомментировал положительный результат теста на коронавирус у игрока сборной России

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу 1-го тура группового этапа чемпионата Европы против России.

— Что вы думаете о сопернике?

— Конечно, мы хотим выиграть, но нам нужно работать и работать. Мы должны выиграть.

— Какой игры вы ожидаете?

— Сложная будет игра, нам будет тяжело физически. Но мы готовы у этому. И всегда здорово играть перед болельщиками.

— В сборной России обнаружен зараженный коронавирусом. Как вы отреагировали на это, когда узнали? Нет ли у вас опасений в связи с этим?

— Нет, это случалось довольно часто по ходу сезона. Мы уже привыкли к этому. Для сборной России это очень неудачно, но мы принимаем меры предосторожности и постараемся не допустить никаких заболеваний.

В пятницу, 11 июня, стало известно, что защитник «Динамо» Роман Евгеньев в заявке сборной России на Евро-2020 по футболу заменит полузащитника Андрея Мостового. 23-летний хавбек получил положительные результаты ПЦР-тестирования.

Матч Бельгия — Россия состоится в Санкт-Петербурге 12 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

(Гоша Чернов)