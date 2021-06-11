Тибо Куртуа не считает преимуществом победы сборной Бельгии над Россией в отборочном турнире Евро
18:15
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа на пресс-конференции заявил об отсутствии у него личных целей на предстоящий чемпионат Европы.
В субботу, 12 июня, бельгийцы встретятся с Россией, которую они дважды обыграли в отборочном турнире с общим счетом 7:2. Также в группе В выступают Финляндия и Дания.
— Считаете ли вы плюсом, что сборная Бельгии уже встречалась с России в отборочном турнире? Чего вы ждете завтра?
— Нет никакого особого преимущества. Все в порядке, мы готовы к матчу.
— Есть ли у вас личные цели на турнир?
— Нет, я просто хочу помочь команде выиграть матчи.
(Гоша Чернов)
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