Тибо Куртуа не считает преимуществом победы сборной Бельгии над Россией в отборочном турнире Евро

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа на пресс-конференции заявил об отсутствии у него личных целей на предстоящий чемпионат Европы.

В субботу, 12 июня, бельгийцы встретятся с Россией, которую они дважды обыграли в отборочном турнире с общим счетом 7:2. Также в группе В выступают Финляндия и Дания.

— Считаете ли вы плюсом, что сборная Бельгии уже встречалась с России в отборочном турнире? Чего вы ждете завтра?

— Нет никакого особого преимущества. Все в порядке, мы готовы к матчу.

— Есть ли у вас личные цели на турнир?

— Нет, я просто хочу помочь команде выиграть матчи.

(Гоша Чернов)