В субботу 12 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Бельгией в первом туре Евро-2020. Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия». «СЭ» подготовил прогноз на эту встречу, а сделать ставку на нее можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах!

Бельгия — лидер рейтинга ФИФА и один из главных фаворитов Евро-2020. Эден Азар, Лукаку, Куртуа, Мертенс — невероятный по именам состав. Для прекрасного поколения «красных дьяволов» предстоящий турнир — один из последних шансов добраться до титула.

Сборной России хотелось бы успешно стартовать на Евро-2020. Однако матч с Бельгией важен в первую очередь с точки зрения престижа. Для выхода в плей-офф решающими должны стать игры с Финляндией и Данией.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча сборную Бельгии. Коэффициент на победу «красных дьяволов» — 1.75, на Россию — 5.20, на ничью 3.80.

Бельгия и Россия играли между собой в отборочном турнире к Евро-2020. Тогда «красные дьяволы» одержали две победы — 3:1 дома и 4:1 в гостях.

В обоих матчах команда Роберто Мартинеса мощно проводила первую половину встречи. В Брюсселе до перерыва бельгийцы забили дважды, в Санкт-Петербурге — трижды. Так что есть основания ждать чего-то подобного и на этот раз.

Прогноз «СЭ»: Бельгия забьет первый гол в первом тайме с высоким коэффициентом 2.13.

Повторить эту ставку или сделать любую другую можно с приятным бонусом для новых игроков. Получите до 10 000 рублей на первый депозит прямо сейчас!