Черышев назвал главный козырь сборной России
19:42
Полузащитник сборной России Денис Черышев назвал главный козырь национальной команды.
«Главный козырь сборной — командный дух. Если он есть, то мы можем обыграть любого соперника», — сказал Черышев.
Товарищеский матч Польша — Россия 1 июня в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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