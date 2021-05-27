Черышев назвал главный козырь сборной России

Полузащитник сборной России Денис Черышев назвал главный козырь национальной команды.

«Главный козырь сборной — командный дух. Если он есть, то мы можем обыграть любого соперника», — сказал Черышев.

Товарищеский матч Польша — Россия 1 июня в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)