Станислав Черчесов: «Большой шанс, что Захарян не приедет в сборную».

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, вероятно, не сыграет за сборную России на Евро-2020, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

— Шанс большой, что он не приедет. Я поздравил его с днем рождения. Жалко, что его прихватило. Он бы поработал с нами, мы бы оценили его. Я в тот раз говорил, что Самошников, который был в Сочи и который тут — разные люди. Понятно, что неясно остался бы Арсен тут или нет, но быть с нами ему было бы полезно.

— Вы сказали про Самошникова, который изменился после первого вызова. Как чувствуют себя остальные дебютанты?

— Мы уже неделю работаем и все привыкают к нашим требованиям. Практически ни один игрок с листа не влился в команду. В футболе комфортных ситуаций не бывает.

25 мая стало известно, что у Захаряна выявили признаки бактериальной ангины.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)