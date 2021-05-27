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Станислав Черчесов: «Большой шанс, что Захарян не приедет в сборную».

19:22
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, вероятно, не сыграет за сборную России на Евро-2020, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

— Шанс большой, что он не приедет. Я поздравил его с днем рождения. Жалко, что его прихватило. Он бы поработал с нами, мы бы оценили его. Я в тот раз говорил, что Самошников, который был в Сочи и который тут — разные люди. Понятно, что неясно остался бы Арсен тут или нет, но быть с нами ему было бы полезно.

— Вы сказали про Самошникова, который изменился после первого вызова. Как чувствуют себя остальные дебютанты?

— Мы уже неделю работаем и все привыкают к нашим требованиям. Практически ни один игрок с листа не влился в команду. В футболе комфортных ситуаций не бывает.

25 мая стало известно, что у Захаряна выявили признаки бактериальной ангины.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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