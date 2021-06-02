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Станислав Черчесов: «Нет критики сборной? Я вам не верю»

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Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о критике команды после товарищеского матча со сборной Польши (1:1).

— По поводу критики. В этом году без нее обходимся. Может быть, это минусом будет? Сейчас открываю интернет и вижу только двух человек, которые сказали, что на Евро у нас шансов нет — это Боярский и Колосков. Есть что-то им ответить?

—  Я вам не верю. Это вы читали. Я не читал. Ни тогда не просил критиковать, ни сейчас. Вы оцениваете нашу работу. Что видите, то и освещайте. Другое дело, что соглашусь с Боярским и Колосковым, даже если бы сегодня 5:0 выиграли. Все-таки чемпионат Европы — большой турнир и сложно там будет всем командам, — сказал Черчесов в эфире matchtv.ru.

1 июня в матче Польша — Россия за хозяев отличился форвард Якуб Шверчок. У гостей забил защитник Вячеслав Караваев.

Польша — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры