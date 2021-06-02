Шверчок счастлив забить свой первый гол за сборную Польши
01:03
Форвард сборной Польши Якуб Шверчок поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной России (1:1). Он стал автором единственного гола своей команды.
«Я быстро забил, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 2 июня. — Потом у меня были другие возможности. Жаль, что мне не удалось забить во второй раз. Предпочитаю не делать слишком много выводов, но очевидно, что я счастлив забить свой первый гол за Польшу. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующем испытании».
В составе российской команды голом отметился Вячеслав Караваев.
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