Шверчок счастлив забить свой первый гол за сборную Польши

Форвард сборной Польши Якуб Шверчок поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной России (1:1). Он стал автором единственного гола своей команды.

«Я быстро забил, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 2 июня. — Потом у меня были другие возможности. Жаль, что мне не удалось забить во второй раз. Предпочитаю не делать слишком много выводов, но очевидно, что я счастлив забить свой первый гол за Польшу. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующем испытании».

В составе российской команды голом отметился Вячеслав Караваев.