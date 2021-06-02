Фабьянски назвал сборную России мощным соперником

Голкипер сборной Польши Лукаш Фабьянски поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной России (1:1).

«Мы играли против мощного соперника, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА 2 июня. — Сборная России очень сильна и выпустила хороший состав. Здорово, что мы активно начали встречу и забили быстрый гол. После этого мы отдали сопернику слишком многое и чуть пассивно действовали в обороне. Во втором тайме мы лучше понимали друг друга и контролировали ход игры».

В составе хозяев отличился Якуб Шверчок. У гостей забил Вячеслав Караваев.