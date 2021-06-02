Фабьянски назвал сборную России мощным соперником
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Голкипер сборной Польши Лукаш Фабьянски поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной России (1:1).
«Мы играли против мощного соперника, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА 2 июня. — Сборная России очень сильна и выпустила хороший состав. Здорово, что мы активно начали встречу и забили быстрый гол. После этого мы отдали сопернику слишком многое и чуть пассивно действовали в обороне. Во втором тайме мы лучше понимали друг друга и контролировали ход игры».
В составе хозяев отличился Якуб Шверчок. У гостей забил Вячеслав Караваев.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/friendlies/match/2032186--poland-vs-russia/
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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