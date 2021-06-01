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Боярский — о ничьей с Польшей: «На Евро особых надежд нет, я готов к самому худшему!»

1 июня 2021, 23:56
Польша — Россия — 1:1. Фото AFP
Польша — Россия — 1:1. Фото AFP
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Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» ничью сборной России в товарищеском матче против Польши (1:1).

«Покатали мяч и разошлись, — сказал Боярский «СЭ». — Никаких наработок и интересных мыслей у двух команд не было. Знаете, после финала Лиги чемпионов на эту самодеятельность просто смешно смотреть. Поиграли на ничью, разошлись миром и слава богу. Оба тренера не смогли ничего сделать. Матч с Бельгией будет лакмусовой бумажкой для нашей сборной. На Евро у меня каких-то особых надежд нет. Конечно, я пойду смотреть и буду болеть. Но я готов к самому худшему».

Боярский также считает, что Дзюба — это системообразующий игрок сборной.

«Дзюбу нужно поберечь, ему еще играть с бельгийцами. Он показал свои умения. Дзюба проявил себя по-боевому. Все поняли, что он в хорошей форме. Дзюба системообразующий игрок сборной? Бесспорно! Он энерджайзер команды», — добавил Боярский.

Обе команды готовятся к Евро-2020. Поляки сыграют в группе Е с командами Словакии, Испании и Швеции. Россиянам предстоит выступить в группе В со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

(Артем Бухаев)

Польша — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры