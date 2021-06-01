Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат сборной России в товарищеском матче против Польши (1:1).

«Должен сказать, что после десятидневного сбора выглядели довольно прилично. Смотрелись лучше, чем поляки. Думаю, что команда на правильном пути. Черчесов сегодня посмотрел ряд футболистов, которых он мало видел. На серединном этапе подготовки сборная оставила довольно приличное впечатление», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020.

«Поляки сегодня были неузнаваемы, очень слабо сыграли. Мы играли лучше, не давали шансов. Но если мы будем играть так, как сегодня, то шансов выйти из группы никаких нет. Польша выглядит намного слабее и Бельгии, и Дании. У нас в группе команды более высокого класса. Нужно прибавлять», — добавил Колосков.

Обе команды готовятся к Евро-2020. Поляки сыграют в группе Е с командами Словакии, Испании и Швеции. Россиянам предстоит выступить в группе В со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 5 июня против Болгарии в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)