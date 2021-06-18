«Спартак» о Крале в матче с Хорватией: «Лучший зарубежный полузащитник РПЛ и Влашич»
Официальный англоязычный Twitter «Спартака» опубликовал новый пост после матча группы D Евро-2020 Хорватия — Чехия (1:1).
Красно-белые показали подписчикам снимок с хавбеком Алексом Кралом и полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.
«Лучший зарубежный полузащитник РПЛ и Никола Влашич», — написано в Twitter «Спартака».
23-летний Влашич и 23-летний Крал появились на поле во втором тайме и не отметились результативными действиями.
Best foreign RPL midfielder and Nikola Vlasic ? pic.twitter.com/qXtj4m8MzW— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 18, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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