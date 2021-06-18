После первого тайма в матче Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии ничья — 0:0. Команды могли открыть счет, но не реализовали моменты.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Команды выступают в группе D с такими сборными, как Хорватия и Чехия.

В рамках Евро команды не играли уже 22 года. В последний раз, в отборе на Евро-2000, англичане победили соперника со счетом 2:1 по сумме двух матчей плей-офф.