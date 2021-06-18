Первый тайм матча Англия — Шотландия завершился нулевой ничьей
После первого тайма в матче Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии ничья — 0:0. Команды могли открыть счет, но не реализовали моменты.
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Команды выступают в группе D с такими сборными, как Хорватия и Чехия.
В рамках Евро команды не играли уже 22 года. В последний раз, в отборе на Евро-2000, англичане победили соперника со счетом 2:1 по сумме двух матчей плей-офф.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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