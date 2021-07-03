Sky Sport Italia: Малиновский пропускает матч с Англией из-за плохой формы

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не попал в заявку на матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии. По данным Sky Sport Italia, футболист не в оптимальных кондициях.

Источник указывает, что последние тренировки не свидетельствовали о травме игрока. По информации итальянских журналистов, решение не включать его в заявку связано с формой Руслана. Последние тестирования на тренировках сборной показали, что Малиновский не в оптимальных физических кондициях.

Ранее украинское ТВ сообщило, что полузащитник пропускает матч из-за травмы, не уточнив ее характер. При этом было указано, что проблема не в грыже, с которой полузащитник приехал на турнир.

Матч Украина — Англия начнется в 22.00 по московскому времени.