Sky Sport Italia: Малиновский пропускает матч с Англией из-за плохой формы
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не попал в заявку на матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии. По данным Sky Sport Italia, футболист не в оптимальных кондициях.
Источник указывает, что последние тренировки не свидетельствовали о травме игрока. По информации итальянских журналистов, решение не включать его в заявку связано с формой Руслана. Последние тестирования на тренировках сборной показали, что Малиновский не в оптимальных физических кондициях.
Ранее украинское ТВ сообщило, что полузащитник пропускает матч из-за травмы, не уточнив ее характер. При этом было указано, что проблема не в грыже, с которой полузащитник приехал на турнир.
Матч Украина — Англия начнется в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Результаты опроса
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