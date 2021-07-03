Капитан сборной Чехии: «Нам нечего стыдиться»

Капитан сборной Чехии Владимир Дарида подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата Европы против Дании (1:2).

«Нам нечего стыдиться. Мы показали хорошую игру, боевой дух, мы сражались подобно львам на нашем гербе. Это было видно и в сегодняшнем матче. Жаль, что мы не смогли сравнять счет, потому что тогда бы игра сложилась в нашу пользу.

Дания — отличная команда. Датчане хорошо защищались, и быстрый гол сыграл им на руку. Нам было очень трудно взламывать их оборону. Очень жаль», — приводит слова Дариды сайт УЕФА.

В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии. Полуфинальный матч с участием датчан пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.