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Симон Кьер рассказал об ожиданиях от полуфинального матча с Англией

11:06
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Капитан сборной Дании Симон Кьер высказался о победе своей команды над Чехией (2:1) в четвертьфинале Евро-2020.

«Перед началом турнира у нас была цель — вернуться на «Уэмбли». Я бы соврал, если бы сказал, что выход в полуфинал — предел наших мечтаний. Нам нужно восстановиться, так как нас ждет очень важный матч.

К счастью, сегодня мне пришлось делать то, что мне нравится больше всего — выигрывать верховые мячи. Мы изрядно потрудились, но могли сыграть лучше», — цитирует Кьера пресс-служба УЕФА.

Дания сыграет с Англией в полуфинале Евро-2020 7 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024488--czech-republic-vs-denmark/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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