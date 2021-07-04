Симон Кьер рассказал об ожиданиях от полуфинального матча с Англией
11:06
Капитан сборной Дании Симон Кьер высказался о победе своей команды над Чехией (2:1) в четвертьфинале Евро-2020.
«Перед началом турнира у нас была цель — вернуться на «Уэмбли». Я бы соврал, если бы сказал, что выход в полуфинал — предел наших мечтаний. Нам нужно восстановиться, так как нас ждет очень важный матч.
К счастью, сегодня мне пришлось делать то, что мне нравится больше всего — выигрывать верховые мячи. Мы изрядно потрудились, но могли сыграть лучше», — цитирует Кьера пресс-служба УЕФА.
Дания сыграет с Англией в полуфинале Евро-2020 7 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024488--czech-republic-vs-denmark/
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