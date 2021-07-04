Симон Кьер рассказал об ожиданиях от полуфинального матча с Англией

Капитан сборной Дании Симон Кьер высказался о победе своей команды над Чехией (2:1) в четвертьфинале Евро-2020.

«Перед началом турнира у нас была цель — вернуться на «Уэмбли». Я бы соврал, если бы сказал, что выход в полуфинал — предел наших мечтаний. Нам нужно восстановиться, так как нас ждет очень важный матч.



К счастью, сегодня мне пришлось делать то, что мне нравится больше всего — выигрывать верховые мячи. Мы изрядно потрудились, но могли сыграть лучше», — цитирует Кьера пресс-служба УЕФА.

Дания сыграет с Англией в полуфинале Евро-2020 7 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).