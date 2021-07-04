Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш в своем Twitter высказался о главном тренере сборной Украины Андрее Шевченко после победы в четвертьфинале Евро-2020.

«Спасибо за добрые слова, легенда! Каким же игроком он был, и каким человеком является», — написал Грилиш.

Thank you for the nice words legend! ?? what a player he was and what a man! ??? pic.twitter.com/hot8rTnnGa — Jack Grealish (@JackGrealish) July 3, 2021

Англия обыграла сборную Украины со счетом 4:0 и вышла в полуфинал чемпионата Европы, где сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).