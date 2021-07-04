Грилиш — о Шевченко: «Каким же игроком он был, и каким человеком является»
10:55
Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш в своем Twitter высказался о главном тренере сборной Украины Андрее Шевченко после победы в четвертьфинале Евро-2020.
«Спасибо за добрые слова, легенда! Каким же игроком он был, и каким человеком является», — написал Грилиш.
Англия обыграла сборную Украины со счетом 4:0 и вышла в полуфинал чемпионата Европы, где сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
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