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Грилиш — о Шевченко: «Каким же игроком он был, и каким человеком является»

10:55
Андрей Шевченко обнимает Джека Грилиша. Фото Twitter
Андрей Шевченко обнимает Джека Грилиша. Фото Twitter
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Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш в своем Twitter высказался о главном тренере сборной Украины Андрее Шевченко после победы в четвертьфинале Евро-2020.

«Спасибо за добрые слова, легенда! Каким же игроком он был, и каким человеком является», — написал Грилиш.

Англия обыграла сборную Украины со счетом 4:0 и вышла в полуфинал чемпионата Европы, где сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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