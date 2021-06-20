Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своими ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Швейцарии и Турции.

«Швейцария — явный фаворит в этом матче. Они более мотивированы, им очень нужны три очка для минимум третьего места в группе. В первом матче против сборной Уэльса показывали очень яркий футбол, но им не повезло. Швейцарцы заслужили играть в плей-офф.

Туркам после двух поражений без голов сложно будет обрести себя, шансов на проход в следующую стадию почти нет. Они даже забить пока что не смогли. Наверное, это одна из слабых сборных на этом чемпионате. У них есть обреченность, с которой они не смогут справиться. В этом матче победит Швейцария", — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч Швейцария — Турция состоится 20 июня. Начало в 19.00 по московскому времени.