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Зоммер об игре с Турцией: «Сборная Швейцарии должна сыграть лучше, чем в матче с Италией»

07:32
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Вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер поделился ожиданиями от матча 3-го тура Евро-2020 против Турции.

«У нас большие планы на турнир. Команда точно знает, что нам нужно делать и как мы должны действовать. Мы очень тщательно проанализировали нашу последнюю игру. Ясно, что мы должны сыграть лучше, чем в матче с Италией. Единственное, о чем мы беспокоимся, — это о выходе в 1/8 финала турнира. Мы сосредоточены только на этом матче и хотим показать прекрасную игру не только для себя, но и для страны», — приводит слова Зоммера официальный сайт УЕФА.

Матч Швейцария — Турция пройдет 20 июня и начнется в 19:00 мск. Швейцарцы с одним очком занимают третье место в группе A, турки без очков — на четвертой строчке.

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