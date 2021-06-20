Зоммер об игре с Турцией: «Сборная Швейцарии должна сыграть лучше, чем в матче с Италией»

Вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер поделился ожиданиями от матча 3-го тура Евро-2020 против Турции.

«У нас большие планы на турнир. Команда точно знает, что нам нужно делать и как мы должны действовать. Мы очень тщательно проанализировали нашу последнюю игру. Ясно, что мы должны сыграть лучше, чем в матче с Италией. Единственное, о чем мы беспокоимся, — это о выходе в 1/8 финала турнира. Мы сосредоточены только на этом матче и хотим показать прекрасную игру не только для себя, но и для страны», — приводит слова Зоммера официальный сайт УЕФА.