Макаров рассказал, что сборная России отрабатывает на тренировках
13:39
Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Макаров рассказал о тренировках национальной команды.
«Каждую тренировку в сборной наигрываем что-то новое. Сегодня мы отрабатывали выход из обороны, прессинг. До этого делали упражнения на удержание мяча. Каждый тренировочный день отличается от всех остальных.
Песня на юбилей Слуцкого? Я не знаю как здесь, но эта песня играла у нас в клубе на протяжении всего сезона в раздевалке после побед. Вот мы и решили ее спеть. Споем что-то и здесь, главное добраться», — сказал Макаров.
Сегодня, 22 мая, команда отправляется на сбор в Австрию, где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
(Сергей Федоров)
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