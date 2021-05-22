Трезеге не исключил финал Евро-2020 между Францией и Россией

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением о проведении матчей чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге.

«В пятый раз я в прекрасном Петербурге. Я уверен, что все готовы провести великолепный чемпионат Европы. Я выигрывал этот Кубок в важном финале против Италии. Это был футбол высокого класса. Это незабываемо. И я желаю России не забывать те эмоции, которая она получит во время Евро. Не будем исключать возможный финал Россия — Франция», — приводит слова Трезеге 78.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь игр Евро-2020: 12 июня Бельгия — Россия, 14 июня Польша — Словакия, 16 июня Финляндия — Россия, 18 июня Швеция — Словакия, 21 июня Финляндия — Бельгия, 23 июня Швеция — Польша, 2 июля — матч 1/4 финала.