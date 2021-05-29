Антон Шунин: «Скоро взлетаем на Евро»

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин опубликовал новый пост в Instagram.

Голкипер выложил фото своего полета за мячом и подписал: «Скоро взлетаем на Евро».

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы в австрийском Нойштифте.

Перед турниром россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня в Москве). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Товарищеский матч Польша — Россия покажет телеканал РЕН ТВ.