Антон Шунин: «Скоро взлетаем на Евро»
19:05
Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин опубликовал новый пост в Instagram.
Голкипер выложил фото своего полета за мячом и подписал: «Скоро взлетаем на Евро».
Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы в австрийском Нойштифте.
Перед турниром россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня в Москве). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
Товарищеский матч Польша — Россия покажет телеканал РЕН ТВ.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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