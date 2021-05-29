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Де Лигт поддержал вакцинацию от коронавируса после своих слов о том, что она необязательна

20:30
Маттейс де Лигт. Фото Instagram
Маттейс де Лигт. Фото Instagram
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Защитник сборной Голландии и «Ювентуса» Маттейс де Лигт в своем Twitter объяснил свои слова о том, что процедура вакцинации от коронавируса необязательна.

«В моем недавнем интервью я выразился не совсем ясно. Пишу здесь, чтобы развеять сомнения: я абсолютно поддерживаю вакцинацию от коронавируса и планирую сделать прививку как можно скорее», — написал де Лигт.

По данным на 29 мая, в мире зафиксировано 164 580 764 выявленных случаев коронавируса. 3 406 715 человек умерло, 102 128 312 выздоровело.

В сезоне-2020/21 21-летний де Лигт провел 36 матчей за «Ювентус», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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