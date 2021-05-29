Де Лигт поддержал вакцинацию от коронавируса после своих слов о том, что она необязательна
Защитник сборной Голландии и «Ювентуса» Маттейс де Лигт в своем Twitter объяснил свои слова о том, что процедура вакцинации от коронавируса необязательна.
«В моем недавнем интервью я выразился не совсем ясно. Пишу здесь, чтобы развеять сомнения: я абсолютно поддерживаю вакцинацию от коронавируса и планирую сделать прививку как можно скорее», — написал де Лигт.
По данным на 29 мая, в мире зафиксировано 164 580 764 выявленных случаев коронавируса. 3 406 715 человек умерло, 102 128 312 выздоровело.
В сезоне-2020/21 21-летний де Лигт провел 36 матчей за «Ювентус», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
In my recent interview, I was not clear with my response. In order to clear any doubts: I am absolutely in favour of the COVID-19 vaccination and will take it as soon as possible.— Matthijs de Ligt (@mdeligt04) May 29, 2021
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю