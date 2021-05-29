Начался безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о старте безвизового въезда иностранцев в Россию по паспорту болельщика — Fan ID, информирует сайт ведомства. Въезжать по этому документу можно с сегодняшнего дня и до дня проведения последнего матча чемпионата Европы в Санкт-Петербурге (2 июля).

«Порядок въезда действует с 00:00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча в 23:59 2 июля 2021 года», — говорится в сообщении на сайте.

Также отмечается, что паспорта болельщика, полученные для посещения матчей Кубка конфедераций-2017 или чемпионата мира-2018, не дают права прохода на матчи Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.