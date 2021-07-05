Шоу — о сравнении с Зиданом: «Он был одним из лучших полузащитников всех времен. Я не могу с ним сравниться»
Защитник сборной Англии Люк Шоу отверг сравнение его статистики на Евро-2020 с выступлениями Зинедина Зидана за Францию на турнире в 2000-го года.
В матче 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Англии Шоу отдал две результативные передачи за 3 минуты и 51 секунду, в то время как Зидан отдал всего две за 14 матчей на Евро-2000.
«Странная статистика. Думаю, это хороший показатель. Но Зидан был одним из лучших полузащитников всех времён, и я не могу с ним сравниться. Конечно, все это приятно, но сейчас для меня важнее всего выйти в финал Евро, провести матч на «Уэмбли» и подарить радость болельщикам сборной Англии», — цитирует Goal Шоу.
7 июля в Лондоне английская сборная сыграет с Данией в 1/2 чемпионата Европы, начало — в 22:00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/england-shaw-zidane-stat-very-strange-man-utd-defender-euro/1nc1wjq4rskbq1dstrghg7n9bz
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