Защитник сборной Англии Люк Шоу отверг сравнение его статистики на Евро-2020 с выступлениями Зинедина Зидана за Францию на турнире в 2000-го года.

В матче 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Англии Шоу отдал две результативные передачи за 3 минуты и 51 секунду, в то время как Зидан отдал всего две за 14 матчей на Евро-2000.

«Странная статистика. Думаю, это хороший показатель. Но Зидан был одним из лучших полузащитников всех времён, и я не могу с ним сравниться. Конечно, все это приятно, но сейчас для меня важнее всего выйти в финал Евро, провести матч на «Уэмбли» и подарить радость болельщикам сборной Англии», — цитирует Goal Шоу.

7 июля в Лондоне английская сборная сыграет с Данией в 1/2 чемпионата Европы, начало — в 22:00 (мск).