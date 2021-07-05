УЕФА показал мяч для финального матча чемпионата Европы
13:22
УЕФА в Twitter представил мяч, которым команды сыграют в финальном матче Евро-2020.
Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на «Уэмбли» в Лондоне. Первый финалист станет известен 6 июля в матче Италия — Испании. Второй — 7 июля по итогу встречи Англии и Дании.
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Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
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