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УЕФА показал мяч для финального матча чемпионата Европы

13:22
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УЕФА в Twitter представил мяч, которым команды сыграют в финальном матче Евро-2020.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на «Уэмбли» в Лондоне. Первый финалист станет известен 6 июля в матче Италия — Испании. Второй — 7 июля по итогу встречи Англии и Дании.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля