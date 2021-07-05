УЕФА показал мяч для финального матча чемпионата Европы

УЕФА в Twitter представил мяч, которым команды сыграют в финальном матче Евро-2020.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на «Уэмбли» в Лондоне. Первый финалист станет известен 6 июля в матче Италия — Испании. Второй — 7 июля по итогу встречи Англии и Дании.