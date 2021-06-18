Широков про уровень России на Евро-2020: «На таких турнирах вообще не важен уровень игры»

Экс-полузащитник Зенита, «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков оценил уровень игры национальной команды на Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и обыграли Финляндию (1:0). Выход в плей-офф будет зависеть от заключительного матча группового турнира против Дании.

— Честно, мне вообще все равно, какое вчера было качество игры, — цитируют Широква «Известия». -Повторюсь, важно было взять три очка и обеспечить себе шансы идти дальше. На таких турнирах вообще не важен уровень игры. На первом месте стоит результат. Хотя, конечно, ребята и тренерский штаб думают о том, как играть более разнообразно и активно в атаке. Но вчера важно было сыграть на ноль и забить один мяч. Мы это сделали. Я вас уверяю, вы не вспомните, как эта сборная играла с финнами, если мы будем в 1/8 или 1/4 финала. Хотелось бы играть красиво. Но если мы этого раньше не делали, то зачем сейчас требовать? Ребята в одночасье не смогут перестроиться. Самое главное — результат. Он есть, что радует.

— В ключевом для нас матче сборная Дании осталась без Эриксена. Это дает нам какое-то дополнительное преимущество?

— Мы и с Эриксеном сможем обыграть Данию. Всё зависит от того, с каким очковым багажом подойдет Дания к этому матчу. Единственное, что нас должно беспокоить, — играем на выезде, где мы себя не очень комфортно чувствуем. В остальном, мы хозяева положения. В данный момент мы можем спокойно сыграть на ничью.