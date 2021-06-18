Врача сборной России Безуглова поздравили с юбилейным матчем
11:36
В Новогорске перед началом тренировки сборная России поздравила врача Эдуарда Безуглова с юбилейным сотым матчем в штабе национальной команды. Ему вручили памятную футболку.
Свой первый матч в сборной Безуглов провел против сборной Кот-д'Ивуара под руководством Фабио Капелло.
Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь
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