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Врача сборной России Безуглова поздравили с юбилейным матчем

11:36
Врач сборной России Эдуард Безуглов с памятной футболкой. Фото «СЭ»
Врач сборной России Эдуард Безуглов с памятной футболкой. Фото «СЭ»
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В Новогорске перед началом тренировки сборная России поздравила врача Эдуарда Безуглова с юбилейным сотым матчем в штабе национальной команды. Ему вручили памятную футболку.

Свой первый матч в сборной Безуглов провел против сборной Кот-д'Ивуара под руководством Фабио Капелло.

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь

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Сергей Федоров все материалы автора
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