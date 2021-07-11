Шансы сборной Англии на победу в финале Евро-2020 оценили в 53,5 процента

Глава аналитического отдела компании Gracenote Саймон Глив оценил шансы Англии и Италии на победу в финале Евро-2020.

«Домашнее преимущество Англии увеличило ее шансы на то, чтобы далеко продвинуться на турнире. По нашему рейтингу англичане приблизились к тройке лучших сборных. Италия занимает третье место в нашем рейтинге и была бы фаворитом, если бы встреча проходила на нейтральном поле. Тем не менее, наши данные говорят, что в финале домашнее преимущество играет не такую большую роль, как в матчах других стадий. Несмотря на это, Англия остается фаворитом с шансом в 53,5 процента на победу в финале. Шансы Италии на первую победу на Евро с 1968 года оцениваются в 46,5 процента», — приводит BBC слова Глива.

Матч Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало встречи — в 22.00 (мск).