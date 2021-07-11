Сергей Карасев обратился с благодарностью к российским болельщикам после работы на Евро
Российский арбитр Сергей Карасев обратился к болельщикам после завершения работы на Евро-2020. Видео он опубликовал в своем Instagram. «Друзья, cпасибо вам всем. Наслаждайтесь финалом», — подписал видео судья.
«Друзья, всем судейский металлический привет! — сказал на видео Карасев. — Несколько дней назад вернулся с Евро, как вы знаете, открыл Instagram и был настолько приятно удивлен и восхищен... Во-первых, сколько вас, во-вторых, те слова благодарности и поддержки, которые вы написали на протяжении турнира и после турнира. Я, честно говоря, пребываю в приятном шоке. Такого не испытывал никогда. Судейство, как вы знаете, это постоянная критика и постоянное давление».
На Евро-2020 Карасев судил матчи Италия — Швейцария (3:0), Германия — Венгрия (2:2) и Нидерланды — Чехия (0:2). Также он был четвертым арбитром на полуфинале Италия — Испания (1:1, пенальти — 4:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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