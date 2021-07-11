Сергей Карасев обратился с благодарностью к российским болельщикам после работы на Евро

Российский арбитр Сергей Карасев обратился к болельщикам после завершения работы на Евро-2020. Видео он опубликовал в своем Instagram. «Друзья, cпасибо вам всем. Наслаждайтесь финалом», — подписал видео судья.

«Друзья, всем судейский металлический привет! — сказал на видео Карасев. — Несколько дней назад вернулся с Евро, как вы знаете, открыл Instagram и был настолько приятно удивлен и восхищен... Во-первых, сколько вас, во-вторых, те слова благодарности и поддержки, которые вы написали на протяжении турнира и после турнира. Я, честно говоря, пребываю в приятном шоке. Такого не испытывал никогда. Судейство, как вы знаете, это постоянная критика и постоянное давление».