Сборная Украины расположилась выше России в рейтинге стоимости команд на Евро-2020

Сборная Украины опередила Россию в рейтинге стоимости команд на Евро-2020 по версии портала Transfermarkt.

Украинская команда заняла 17-е место в списке, стоимость игроков, включенных в заявку на турнир, оценивается в 197,2 миллиона евро. Самым дорогим футболистом украинцев является полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский (30 миллионов евро).

Сборная России расположилась на 18-м месте, общая стоимость игроков команды оценивается в 190,8 миллиона евро. Самым дорогим футболистом у россиян признан полузащитник «Монако» Александр Головин (28 миллионов евро).

Самой дорогой командой турнира признана сборная Англии (1,32 миллиарда евро), наименьшая стоимость — у футболистов сборной Финляндии (44,5 миллиона евро). Финны являются соперниками сборной России по групповому турниру чемпионата Европы.

Рейтинг стоимости команд на Евро-2020:

1. Англия (1,32 миллиарда евро)

2. Франция (1,03 миллиарда евро)

3. Германия (936,5 миллиона евро)

4. Испания (915 миллионов евро)

5. Португалия (872,5 миллиона евро)

6. Италия (764 миллиона евро)

7. Бельгия (669,4 миллиона евро)

8. Голландия (637 миллионов евро)

9. Хорватия (375,8 миллиона евро)

10. Турция (325 миллионов евро)

...

17. Украина (197,2 миллиона евро)

18. Россия (190,8 миллиона евро)

...

24. Финляндия (44,5 миллиона евро)

*по версии Transfermarkt.com

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Украина попала в группу к Голландии, Австрии и Северной Македонии.