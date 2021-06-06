Де Лигт был вынужден досрочно покинуть тренировку сборной Голландии

Защитник сборной Голландии Маттейс де Лигт получил повреждение паха на тренировке и был вынужден досрочно покинуть занятие.

«Он испытывает небольшую боль в паху, поэтому он не хотел рисковать. Мы должны подождать и посмотреть.

Должны готовиться другие футболисты. Разумеется, мы тоже не рискуем», — цитирует главного тренера сборной Франка де Бур Ad.nl.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Голландии попала в группу С, где сыграет с Украиной (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македоней (21 июня).