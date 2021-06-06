Сборная Украины показала специальную форму с силуэтом Крыма для Евро-2020

Сборная Украины продолжает активную подготовку к предстоящему чемпионату Европы. На Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко выступят в новых комплектах формы, которые презентовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, написав обращение к болельщикам.

«Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой — особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу», — написал Павелко в Facebook.

Силуэт государства на новой форме сборной Украины включает в себя полуостров Крым, который входит в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.