Сборная Украины показала специальную форму с силуэтом Крыма для Евро-2020
Сборная Украины продолжает активную подготовку к предстоящему чемпионату Европы. На Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко выступят в новых комплектах формы, которые презентовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, написав обращение к болельщикам.
«Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой — особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу», — написал Павелко в Facebook.
Силуэт государства на новой форме сборной Украины включает в себя полуостров Крым, который входит в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.
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