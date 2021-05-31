Сборная России прибыла во Вроцлав на матч с Польшей
19:52
Сборная России прилетела во Вроцлав, сообщает 31 мая официальный Twitter национальной команды. Россиянам предстоит товарищеский матч против сборной Польши.
Прилетели во Вроцлав! ??? pic.twitter.com/SnZgUKpwtq— Сборная России (@TeamRussia) May 31, 2021
Матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.
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