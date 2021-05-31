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Черчесов о травмированных в сборной России: «Рисковать не будем»

20:07
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровой ситуации в команде перед товарищеским матчем со сборной Польши.

— У нас 29 игроков, несколько из них травмированы, — сказал Черчесов. — Рисковать не будем, наверное, они не примут участие в игре с Польшей. Игра — контрольная, нам надо готовиться, подойдем к встрече максимально ответственно.

— Мы тяжело работали на сборе в Австрии? Откуда вы знаете? Вас же там не были, — спрашивает Черчесов у польского журналиста. — Прочитали в газетах? Не всему в газетах нужно верить.

Разве он (Черчесов показывает на Жемалетдинова, который сидел на пресс-конференции — Прим. «СЭ») похож на человека, который тяжело работал? Он тяжело работал два дня после победы «Локомотива» в Кубке (смеется).

Матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры