Тренер вратарей сборной Германии Кепке заявил, что Евро для команды уже началось
17:16
Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кепке рассказал о подготовке команды к Евро-2020.
«Первые несколько дней были довольно интенсивными, — цитирует Кепке официальный Twitter национальной команды 31 мая. — В некотором смысле для нас Евро уже началось, потому что у нас сложная группа. Мы знаем, чего ожидать и готовимся соответствующим образом. Мы сосредоточены на каждой тренировке и каждой игре».
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Германии сыграет в группе с Венгрией, Португалией и Францией.
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