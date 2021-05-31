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Тренер вратарей сборной Германии Кепке заявил, что Евро для команды уже началось

17:16
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Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кепке рассказал о подготовке команды к Евро-2020.

«Первые несколько дней были довольно интенсивными, — цитирует Кепке официальный Twitter национальной команды 31 мая. — В некотором смысле для нас Евро уже началось, потому что у нас сложная группа. Мы знаем, чего ожидать и готовимся соответствующим образом. Мы сосредоточены на каждой тренировке и каждой игре».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Германии сыграет в группе с Венгрией, Португалией и Францией.

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