Сборная России о предстоящем матче с Болгарией: «Заключительная проверка»

Сборная России в своем Twitter анонсировала сегодняшний товарищеский матч против команды Болгарии.

Игра станет последней перед стартом чемпионата Европы.

«Заключительная проверка», — говорится в сообщении национальной команды.

Игра Россия — Болгария пройдет сегодня и начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» провелет трансляцию встречи.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В первом матче Евро-2020 сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с бельгийцами (12 июня).