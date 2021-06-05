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Сборная России о предстоящем матче с Болгарией: «Заключительная проверка»

09:43
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Сборная России в своем Twitter анонсировала сегодняшний товарищеский матч против команды Болгарии.

Игра станет последней перед стартом чемпионата Европы.

«Заключительная проверка», — говорится в сообщении национальной команды.

Игра Россия — Болгария пройдет сегодня и начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» провелет трансляцию встречи.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В первом матче Евро-2020 сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с бельгийцами (12 июня).

Россия — Болгария

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