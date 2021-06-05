Сборная России о предстоящем матче с Болгарией: «Заключительная проверка»
09:43
Сборная России в своем Twitter анонсировала сегодняшний товарищеский матч против команды Болгарии.
Игра станет последней перед стартом чемпионата Европы.
«Заключительная проверка», — говорится в сообщении национальной команды.
Игра Россия — Болгария пройдет сегодня и начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» провелет трансляцию встречи.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В первом матче Евро-2020 сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с бельгийцами (12 июня).
Заключительная проверка ?#РоссияБолгария — сегодня в 18:00 мск— Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2021
Трансляцию матча смотрите на «Первом», билеты — на https://t.co/7eco09MzI6 ? pic.twitter.com/SOWIqwk27q
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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