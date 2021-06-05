Жиру пообещал отметить победу на Евро-2020 заездом в картинге с Бензема

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру признался, что у него нет конфликта с Каримом Бензема. Он пообщеал вместе с игроком «Реала» отметить победу на Евро-2020.

«Если мы выиграем Евро, мы отпразднуем это гонкой в картинге», — цитирует Le Figaro Жиру.

Бензема впервые с 2015 года был вызван в сборную Франции. 33-летний нападающий был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

Весной 2020 года форварда «Реала» Карима Бензема попросил не сравнивать его с Жиру, назвав игрока «Челси» «картингом», а себя — «Формулой-1».

Сборная Франция продолжает подготовку к Евро-2020. На турнире команда Дидье Дешама сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Валлийцы выступят в группе А (Италия, Турция, Швейцария).