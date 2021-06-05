Сенников заявил, что в матче с Болгарией сборная России покажет тактику на первый матч Евро-2020

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от товарищеского матча российской сборной против Болгарии.

«Это последняя контрольная игра перед чемпионатом Европы, скорее всего, увидим основной состав, какую-то наработанную тактику, которая будет использоваться в первом матче на Евро. Поэтому модель игры будет по команде Бельгии. Посмотрим, сможем ли мы так сыграть, ведь с бельгийцами мы будем играть, наверное, вторым номером, а с болгарами — первым. Но все равно расстановка на поле будет моделироваться под первый матч», — цитирует ТАСС Сенникова.

Матч Россия — Бельгия состоится сегодня, 5 июня. Начало встречи — в 18.00 (мск).

Сборная России проводит подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. На групповой стадии российская команда сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).